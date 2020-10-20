Kilis'te 192 litre sahte içki ele geçirildi

Kilis'te 192 litre sahte içki, 23 şişe kaçak içki ile 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te 192 litre sahte içki, 23 şişe kaçak içki ile 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, sahte içki satışı yapılarak ölümlere sebebiyet verilmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 192 litre sahte içki, 23 şişe kaçak içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz