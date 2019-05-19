Kilis'te 19 Mayıs Kutlamaları

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukların yaptığı gösteriler ayakta alkışlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu Daha sonra Kapalı Spor Salonu'nda etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin şiirler okumasından sonra çocukların yaptığı tekvando ve karate gösterisi, bilek güreşi gösterisi büyük ilgi gördü. Davetliler, sporcuların şovlarını ayakta alkışladı. Halk Eğitim Merkezi ekibinin halk oyunları gösterisiyle etkinlik sona erdi. Kutlama programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. - KİLİS

Kaynak: İHA