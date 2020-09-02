Kilis'te 19 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te 19 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te 19 kaçak göçmen yakalandı
02.09.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:33

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şıhabdullah Mahallesinde İ.Y. ile Y.A'nın ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine iki ikamette bulunanların yapılan kimlik sorgulamasında 19 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. 19 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkamet sahipleri İ.Y. ile Y.A. gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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