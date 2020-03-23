Kilis'te 1843 litre sahte içki ele geçirildi Kilis'te bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 1843 litre sahte içki ele geçirildi.

Kilis'te bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 1843 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araç ile depoya operasyon düzenledi.

Araçta ve depoda yapılan aramada, toplam 1843 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili M.V.O. ve H.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, M.V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA