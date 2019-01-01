Kilis'te 180 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kilis'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak ve sahte içkinin ele geçirilmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda Şörhabil Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 111 adet kutu viski, 69 adet muhtelif markalarda viski, rakı, votka olmak üzere 180 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 1 şahıs da gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA