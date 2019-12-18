Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" kutlandı
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Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" kutlandı

Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

18.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:00
Kilis'te

'te "18 Sağlık İdarecileri Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Budak, yaptığı konuşmada, düzenlenen etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Etkinlikte ayrıca "Sağlık yönetimi nedir" ve "Sağlık yöneticisi kimdir" konulu sunum gerçekleştirildi.

Program, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu'nun verilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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