Kilis'te 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi
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Kilis'te 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kilis'te 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi

Kilis'te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.

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Kilis'te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Hatay karayolu Polateli kavşağında M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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