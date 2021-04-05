Kilis'te, 170 milyon yıllık 7 fosil ele geçirildi
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Kilis'te, 170 milyon yıllık 7 fosil ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel
Kilis'te, 170 milyon yıllık 7 fosil ele geçirildi

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık olduğu değerlendirilen 7 fosil ile 2 doğal taş ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık olduğu değerlendirilen 7 fosil ile 2 doğal taş ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polateli ilçesi yakınlarında şüphe üzerine M.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, deniz yıldızı ve deniz kabuğuna ait 7 fosil ile 2 doğal taş ele geçirdi. İlk incelemede Mezozoik döneme ait olduğu ve 170 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosiller el konularak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fosil ve doğal taşlar incelemeye, otomobil sürücüsü M.T. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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