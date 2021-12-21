Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında merkeze bağlı Çerçili köyünde 16 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri belirlenen yabancı uyruklular sınır dışı edildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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