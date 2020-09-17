Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı
17.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:08

Kilis'te 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Ekrem Çetin ve Çaylak mahallelerinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemler için Kilis İl Göç Müdürlüğüne götürüldü.

Olaylı ilgili bir sürücü gözaltına alındı, kaçan diğer sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Mustafa Şentop Erol Mütercimler Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Candaş Tolga Işık
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Vedat Muriqi Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Karar Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 10:08:31. #1.14#
title