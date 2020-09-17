Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı Kilis'te 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Ekrem Çetin ve Çaylak mahallelerinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemler için Kilis İl Göç Müdürlüğüne götürüldü.

Olaylı ilgili bir sürücü gözaltına alındı, kaçan diğer sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA