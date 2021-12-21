Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, yasa dışı yollarla ülkeye giren Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, yasa dışı yollarla ülkeye giren Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çerçili köyünde devriye görevi sırasında bir grubun kaçak olarak sınırı geçmeye çalıştığını fark etti. Ekipler tarafından durdurulan aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı

Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title