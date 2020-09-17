Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı
17.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:11

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi ile Çaylak Mahallesinde iki ayrı aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde 16 yabancı uyruklu kişi olduğu, 16 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 16 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüleri, A.R. ile G.H. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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