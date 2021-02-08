Kilis'te 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilis'te 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

08.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:12
Kilis'te 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 150 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 150 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, aramada gümrük kaçağı 150 paket sigara ve 900 gram çay ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Merve Dizdar Selami Şahin
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te 150 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:17:22. #1.16#
title