Kilis'te 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 150 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 150 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, aramada gümrük kaçağı 150 paket sigara ve 900 gram çay ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz