KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
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KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ

KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

KİLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz şehitlerine ait fotoğraf sergisinin gezilmesinden sonra tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından hatim duası okunan etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi sinevizyon aracılığıyla etkinliğe katılanlar tarafından izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi üyeleri 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde dereceye girenler tarafından Kilis Valisi Recep Soytürk'e flama takdim edildi.

KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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