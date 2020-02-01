Kilis'te, 15 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Haberler » Güncel » Kilis'te, 15 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Haber

Kilis'te, 15 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

01.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:51
Kilis'te, 15 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

'te, dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle farklı semtlerde 15 kişi, uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler