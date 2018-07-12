Kilis'te 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası

KİLİS - Kilis Belediyesi tarafından 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası çerçevesinde çocuklara bisikletler dağıtmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları, kırmayarak Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlaması nedeniyle yoğun talep olması üzerine 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası başlattı.

7 Aralık Stadyumunda 150 çocuğa bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Kara, Çocuklara yatırım yapma sorunlulukları olduğunu ifade ederek, "Seçimlerden önce bisiklet dağıtacağımız sözünü vermiştik. Bizlere seçim için söz veriyorlar diye konuştular. Ama biz çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Sözümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz. 15 bin bisikleti Kilis7e dağıtacağız. Çocukların bisiklete binmesini sağlayacağız. Birileri bu işi alaya aldılar. Ben çocukluğumda bisiklete binmedim. Birileri zengin çocuğu olabilir, birileri ağa çocuğu olabilir, ama bisiklete binmeyen insanların olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Tüm çocukları bisiklete biner hale getireceğiz. Bisiklet verdiğimiz çocuklardan 3 şartımız var. Bir tanesi çocukların annesi, babası, dedesine sigara içirmemeleridir. Sigara içen varsa bıraktırması, çünkü sigarayı bırakmak çok zor, ama bunu bıraktıracaklar tek çocuklardır. İkincisi çok ders çalışarak karnelerinde zayıf getirmemeleri, üçüncüsü de günde en az bir saat düzenli bisiklet sürmeleridir" dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'da yaptığı konuşmada, 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası düzenleyen Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür ettiğini ifade ederek, "Çocuklarımız tek önemli varlıklarımız. Hepimiz çocuklarımızdan anneler babalar olarak sorumluyuz. Hepimiz çocuklarımızın sağlıklı, aydınlık gelecekleriyle mesuliyetler taşıyoruz. Bisiklet kampanyası başından beri büyük bir ilgiyle karşılandı. Bisikleti olanlar var, eski olanlar var, olmayanlar var. Belediyemizin 15 bin bisiklet sözü var. İnşallah dağıtımları aşama aşama tamamlanacak" dedi.

Kilis valiliği de çocuklara kask hediye ettiği bisiklet dağıtımından sonra Belediye Başkanı Hasan Kara, Vali Mehmet Tekinarslan ve diğer yetkililer çocuklar ile birlikte bisiklet sürdüler.

Bisiklet dağıtımına Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Ahmet Polat ile Kadir Çirtikoğlu'da katıldı.