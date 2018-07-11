Kilis'te 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet Kampanyası

Kilis Belediyesi tarafından 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası çerçevesinde bisikletleri dağıtmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları, kırmayarak Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlaması nedeniyle yoğun talep olması üzerine 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası başlattı. Başkan Kara, anne, baba, dede, nine ve aile bireylerini sigara içirmemeleri konusunda söz veren çocuklara bisiklet dağıtımını sürdürdüklerini ifade ederek, "24 Haziran tarihinden önce başladığımız bisiklet dağıtımına seçim yatırımı gözüyle bakanlar bu hizmetin çocuklarımızın geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu artık idrak etmek zorundadır. Bizlerin bütün yatırımı milletimizin mutlu olmasına yönelik yatırımlardır. Bizlerin mahrum kaldığı şeylerden çocuklarımız mahrum kalmamalı. Artık hayalleri gerçeğe dönüştürmeye muktediriz. Benim hayalim, çocuklarımızın hayalini süsleyen bisiklet dağıtımı sayesinde bu şehri bir bisiklet şehri yapmak. Her gün motorların üzerinde yaralanan gençlerimizi sağlıklı yaşama teşvik etme hayalim var. Bu şehrin tarih kokan sokaklarında bisikletleri ile yüzü gülen çocuklar görmek hayalim var. Bu hayalimizi Allah'ın izniyle gerçek kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS