Kilis'te 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor
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Kilis'te 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor

21.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:15
Kilis'te 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor

Kilis'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor.

Kilis'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor.

SYDV tarafından Kilis kent merkezinde dar gelirli vatandaşların tespiti yapıldıktan sonra, 14 bin aileye 700 kilo kömür yardımının dağıtımı sürüyor. SYDV tarafından mahalle ve bölgelere ayrılan kentte dağıtımı sürüyor. Muhtarların da eşlik ettiği kömür dağıtımı sürüyor.

Kömürlerin ise önce 7 bin Türk aileye, 7 bin Suriyeli aileye olmak üzere 14 bin aileyi kömür dağıtımı yapılacağı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:17:39. #1.15#
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