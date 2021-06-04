KİLİS'TE, 14 BİN 720 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir TIR'da arama yaptı. Eğitimli köpek kullanılan aramalarda TIR'ın gizli bölmelerinde 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sİgaralara el konulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı