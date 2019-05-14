Kilis'te 14 Asırlık Mukabele Geleneği Sürüyor

Kilis'te Ramazan ayında mukabele geleneği yüzyıllardan beri yoğun katılım ile sürüyor. Geleneğe Suriyeliler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kilisliler İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği ile mescit, cami ve evlerde hafızların dilinden dökülen Kuran ayetlerini dinliyor. Mukabelenin Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılamasının yanı sıra öğrenme imkanı da sağladığını belirten din görevlileri, kıraat imamlarının mukabele geleneğini yaşatanların başında geldiğini ifade etti.

Ramazan'la birlikte Kilis'te bazı camilerde mukabele okunurken bazı camilerde ise mukabele ile birlikte teravih namazı kılınıyor. Kilis'in tarihi camilerinden Kara Kadı Cami'nde de mukabele geleneği sürüyor.

Kilisli vatandaşlar uzun yıllardan beri mukabele geleneğini sürdürdüklerini, her geçen yıl daha kalabalık olduğunu ifade ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA