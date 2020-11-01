Kilis'te 1380 sikke ele geçirildi

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'nda araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1380 sikke ele geçirildi.

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'nda araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1380 sikke ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince şüpheli görülen araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1380 sikke ele geçirildi.

Sikkelere el konularak sürücü hakkında yasal is¸lem bas¸latıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz