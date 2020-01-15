Kilis'te, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kilis'te, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

KİLİS'te, polis tarafından düzenlenen 2 operasyonda, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

15.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:29
Kilis'te, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

KİLİS'te, tarafından düzenlenen 2 operasyonda, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haplara el konulurken gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgulalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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