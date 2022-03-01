Kilis'te 134 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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Kilis'te 134 yabancı uyruklu yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 134 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 134 yabancı uyruklu yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 134 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ile mücadele kapsamında 21- 28 Şubat tarihleri arasında icra edilen faaliyetler kapsamında 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.

Bu kapsamda ekiplerce, 134 Suriye uyruklu yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı, 4 araca el konuldu.

Öte yandan kente diğer illerden izin almadan gelen 144 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, 28 Şubat, Kilis, GÖÇ, Güncel, Haberler

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