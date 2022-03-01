Kilis'te 134 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kilis'te 134 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te 134 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te bir haftada Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 134 yabancı uyruklu kişi jandarma tarafından yakalandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te bir haftada Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 134 yabancı uyruklu kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göç ile mücadele kapsamında hudut hattı gerisinde 21-28 şubat tarihleri arasında icra edilen faaliyetler neticesinde 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, 7 organizatör ile illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye gelen 134 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Ayrıca, Kilis'e diğer illerden izin almadan gelen 144 yabancı uyruklu kişi yakalandı. - KİLİS

Kilis'te 134 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te 134 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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