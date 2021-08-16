Kilis'te 121 bin doz aşı yapıldı

Kilis'te 121 bin doz aşı yapıldı Kilis'teki aşı istasyonlarında bugüne kadar 121 bin 516 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Kilis'te 121 bin doz aşı yapıldı

KİLİS - Kilis'teki aşı istasyonlarında bugüne kadar 121 bin 516 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü'nün kent genelinde kurduğu aşı istasyonlarında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis'te şu ana kadar 121 bin 516 doz aşı yapıldı. Kilis'te Türk ve Suriyeliler, aşıya yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar randevu almadan da aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırabiliyor.

Kilis'te şu ana kadar birinci doz aşı 71 bin 293, ikinci doz aşı 44 bin 275, üçündü doz ise 5 bin 948 olmak üzere toplam 121 bin 516 doz aşı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ