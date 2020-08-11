Kilis'te 12 kaçak göçmen yakalandı Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 12 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 12 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mercidabık Mahallesi'nde A.B. ile A.B. yönetimindeki 2 aracı durduruldu. Araçlarda yapılan kimlik kontrolünde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 12 kişi tespit edildi. Suriye uyruklu araç sürücüleri ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 12 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA