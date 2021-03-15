Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

15.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:24

- Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız Kilis'te, tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattı devreye girerek faaliyetlerini başladı.

- Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

KİLİS - Kilis'te, tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattı devreye girerek faaliyetlerini başladı. Vali Recep Soytürk, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız olduğunu ifade etti.

Ekrem Çetin Mahallesinde faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle bugün faaliyetlerine başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek personel ve Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş'dan bilgi aldı.

Kilis'te yapımı tamamlanan tam donanımlı 3 katlı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara aktif olarak hizmet verecek. İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını daha sonraki süreçte ise 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle bugün faaliyete geçtiğini ifade ederek, "45 gün önce faaliyete başlamıştı, bazı sistemler yeni faaliyete geçti, arkadaşlarımız uzun süreden beri hizmet içi eğitim alıyorlardı. Bugün görüyoruz ki, sistem artık oturmuş, en ufak bir eksikliğimiz yok, bizi en fazla rahatsız eden şey, gereksiz çağrılardır. Gelen çağrıların yüzde 78'i meşgul ediyor. Bu meşguliyet buranın hızlı çalışmasını engelliyor. En fazla çağrı, emniyet bölgesinden, doğal olarak emniyet bölgesinde yaşayan nüfus fazla, sonra sağlık hizmetleri, daha sonra jandarma geliyor. En az çağrıda orman ve AFAD'a geliyor. 112 uzun süreden beri içişleri bakanlığının faaliyete geçirmek için önemli projelerden bir tanesidir. Ülkemizin yüzde 85-90 kısmında hayata geçti, bizde onlardan bir tanesiyiz" dedi.

Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 20:26:32. #1.16#
title