KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

15.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:20

Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsızKİLİS Valisi Recep Soytürk, kentte tüm acil çağrıların 112 hattında toplandığını açıkladı.

Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

KİLİS Valisi Recep Soytürk, kentte tüm acil çağrıların 112 hattında toplandığını açıkladı. Vali Soytürk, 45 gün önce sisteme giren uygulamada şu ana kadar gelen çağrıların yüzde 78'inin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi tüm birimleriyle faaliyete başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personel ve Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş'dan bilgi aldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 45 gün önce faaliyete başladığını belirterek, "Şu an incelediğimiz kadarıyla sistem artık oturmuş. Bizi en fazla rahatsız eden şey, gereksiz çağrılardır. Şu ana kadar gelen çağrıların yüzde 78'ini asılsız ve bu meşguliyet buranın hızlı çalışmasını engelliyor. En fazla çağrı, emniyet bölgesinden, doğal olarak emniyet bölgesinde yaşayan nüfus fazla, sonra sağlık hizmetleri, daha sonra jandarma geliyor. En az çağrı ise orman ve AFAD'a geliyor" diye konuştu.

KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız
KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Caner Erkin Metin Oktay Cüneyt Çakır Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KİLİS Kilis'te, 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'i asılsız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:20:46. #1.15#
title