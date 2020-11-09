Kilis'te, 11 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta, Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta, Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan incelemede, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları saptanan 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüleri gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU