Kilis'te 11 kaçak göçmen yakalandı Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaşar Aktürk Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde M.H., M.Ç. ile M.H. yönetimindeki araçlar durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında 11 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. Araçların sürücüleri M.H., M.Ç. ile M.H. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. 11 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA