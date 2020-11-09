Kilis'te 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde ve Hürriyet Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 11 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu araç sürücülerinden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz