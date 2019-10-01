Kilis'te 11 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor

01.10.2019 12:31

Kilis'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 11 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor.



SYDV tarafından Kilis kent merkezinde dar gelirli vatandaşların tespiti yapıldıktan sonra, 11 bin aileye 750 kilo kömür yardımının dağıtımına başlandı. SYDV tarafından mahalle ve bölgelere ayrılan kentte dağıtıma başlandı. Muhtarların da eşlik ettiği kömür dağıtımının bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



Kömürlerin ise önce 7 bin 500 Türk aileye sonra ise ülkede yaşayan 3 bin 500 Suriyeli aileye dağıtılacağı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA