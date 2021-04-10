KİLİS'TE, 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI
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KİLİS'TE, 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

KİLİS'te, 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Kentte düzenlenen kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalarda Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra polisler Şehitliği ziyaret etti. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in şehitler için dua okumasının ardından şehitliğe karanfil bırakıldı.

KİLİS'TE, 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI
KİLİS'TE, 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI
KİLİS'TE, 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI
KİLİS'TE, 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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