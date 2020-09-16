Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde T.B.'nin ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine ikamette bulunanların kimlik sorgulamasını yaptı. Sorgulamada, 10 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkamet sahibi T.B. gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA