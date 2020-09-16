Kilis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı Kilis'te düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesine götürüldü.

Kaynak: AA