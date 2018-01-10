Kilis'te 10 Bin Dar Gelirli Aileye Kömür Dağıtımı Sürüyor

Kilis'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 10 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor.

SYDV tarafından Kilis kent merkezinde dar gelirli vatandaşların tespiti yapıldıktan sonra, 10 bin aileye 1'er tonluk kömür yardımının dağıtımına başlandı. SYDV tarafından mahalle ve bölgelere ayrılan kentte dağıtıma başlandı. Muhtarların da eşlik ettiği kömür dağıtımının Ocak ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ailelerin evlerine kadar götürülen kömürlerin nakliyatında da vatandaştan herhangi bir ücret alınmadığı öğrenildi. Vatandaşlar, kömür dağıtımından memnun olduklarını ifade ederek, "Kömür kış gelmeden önce dağıtılsaydı daha iyi olacaktı. Kasım- Aralık ayı içerisinde dağıtılması daha uygun olacağını düşünüyoruz, devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu

Dağıtımın tamamlanmasının ardından Suriyeli ailelere de kömür yardımı yapılacağı belirtildi. - KİLİS