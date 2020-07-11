Kilis'te 1 köy, karantinaya alındı KİLİS'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

KİLİS'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elbeyli'nin Selmincik köyünde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: DHA