Kilis'te 1 köy, karantinaya alındı
KİLİS'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:43
KİLİS'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Elbeyli'nin Selmincik köyünde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.
Kaynak: DHA