Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, son 1 hafta içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giren 134 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, son 1 hafta içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giren 134 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 7 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hudut hattı gerisinde kaçak göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 134 kaçak göçmeni yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan Kilis'e diğer illerden izin almadan gelen 144 Suriye uyruklu kişi de yakalandı.


Kilis'te 1 haftada 134 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kilis, Güncel, Haberler

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