Kilis'te 1 ayda 118 mayın imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kilis'te son 1 ayda 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildiğini açıkladı.
14.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:49
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kilis'te son 1 ayda 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.
Kaynak: DHA