Kilis'tde zeytin hasadı tamamlandı

30.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:03

Türkiye'de zeytin yetiştirilen önemli merkezler arasında yer alan Kilis'te zeytin hasadı sona erdi.



Kilis'te normal şartlarda Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadı, Aralık ayı son günlerinde tamamlandı. Ürünlerini toplamanın sevincini yaşayan çiftçiler, bu yıl bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle hasat döneminin 15 gün gecikmeli olarak kapandığını ifade etti



Üreticiler, zeytin rekoltesinin önceki yıllara göre düşüş olduğunu kaydetti. - KİLİS

Kaynak: İHA