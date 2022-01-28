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"Kilis tava" coğrafi işaret olarak tescillendi

AA, Cebrail Caymaz - Ekonomi
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Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "Kilis tava", coğrafi işaret olarak tescil edildi.

KİLİS (AA) - Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "Kilis tava", coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kilis tava için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kilis tavanın coğrafi işaret belgesi artık kadim medeniyetler diyarı Kilis'imize ait. Kilis Belediyesi olarak birçok lezzetimize coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi

Patent, Kilis, Türk, Ekonomi, Haber

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