Kilis tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kilis'te cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte boş kaldı.
Kilis'te cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte boş kaldı.
Kilis'te salgınla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz