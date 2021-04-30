Kilis tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
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Kilis tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte boş kaldı.

Kilis'te cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte boş kaldı.

Kilis'te salgınla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Kilis tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kilis tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kilis tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kilis tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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