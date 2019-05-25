KİLİS Suriyelilerin bayram yoğunluğu
Suriyelilerin bayram yoğunluğuRamazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler bayram yaklaştıkça Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.
Suriyelilerin bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler bayram yaklaştıkça Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için sınırı geçiyor. Online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, daha sonra işlemlerini yaptırmak için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sıcak havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor. Zaman zaman izdihamın yaşandığı kapıdan geçen Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları da beraberinde götürüyor.
Kaynak: DHA
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı