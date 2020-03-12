KİLİS Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeliRAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli

RAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.Suriyeliler, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi. Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, koronavirüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.

Kaynak: DHA