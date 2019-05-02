Kilis Suriyeli Yetim Çocukların Türk Bayraklı Gösterisi İlgi Çekti

Suriyeli yetim çocukların Türk bayraklı gösterisi ilgi çekti

KİLİS'te anaokulunda eğitim gören Suriyeli yetim çocukların Türk bayrakları ile yaptıkları gösteri ilgi gördü.

İstanbul merkezli Yetim Vakfı, Kilis'teki Suriyeli çocukların eğitim gördüğü yetim anaokulunda çocuk şenliği düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle gerçekleştirilen şenlikte Suriyeli yetim çocuklar hem eğlendi, hem eğlendirdi. Suriyeli çocukların, İstiklal Marşı okumasıyla başlayan programda, çocukların Türk bayrağıyla yaptıkları gösteriler uzun süre alkışlandı. Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar yaptığı konuşmada, Yetim Vakfı olarak Kilis'te ilk etkinlikleri olduğunu ifade ederek, 'Bu okulumuzun açılışından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Kilis ile ilgili günlerde eğitime yönelik faaliyetlerimiz olacaktır. Yetim Vakfı korucu, önleyici, sosyal hizmet alanında çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın risklerle karşılaşmaması için topluma faydalı çocuklar olmaları için elimizden geleni yapacağız' dedi.

Kaynak: DHA