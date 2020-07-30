KİLİS Suriyeli bin çocuğa bayram tıraşı Suriyeli bin çocuğa bayram tıraşıSURİYE'nin Azez kenti kırsalındaki kamplarda kalan bin çocuğun, sivil toplum örgütleri tarafından bayram tıraşı yapıldı.

Suriyeli bin çocuğa bayram tıraşı SURİYE'nin Azez kenti kırsalındaki kamplarda kalan bin çocuğun, sivil toplum örgütleri tarafından bayram tıraşı yapıldı. İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile For Children Smile Derneği işbirliğinde Azez kırsalındaki kamplarda yaşamını sürdüren savaş mağduru bin Suriyeli çocuğun yarın kutlanacak Kurban bayramı öncesi saç tıraşları yapıldı. Koronavirüs tedbirlreri ile dezenfekte çalışması yapılan alanda çocukların tıraş olmasının mutluluğunu yaşayan dernek görevlileri, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kaynak: DHA