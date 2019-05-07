Kilis Suriye'ye Zırhlı İş Makineleri Sevk Edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'ten Suriye'ye zırhlı iş makineleri sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'ten Suriye'ye zırhlı iş makineleri sevk edildi.
Suriye sınırındaki Kilis'e sevk edilen zırhlı iş makineleri, bugün sabah saatlerinde kente ulaştı. Güvenlik önlemi eşliğinde sınıra yönlendirilen araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine geçti. Zırhlı araçların, el yapımı patlayıcı ve mayın imhasında kullanılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA