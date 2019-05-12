Kilis Suriye'ye Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Kilis'e gelen komando birlikleri ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti. Konvoydaki birliklerin Mera ile Tel Rıfat bölgesine konuşlanacağı öğrenildi.

Suriye'de görev yapmak için birçok ilden yola çıkan komando birlikleri ile zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı. Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan çıkan askeri konvoy, Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Suriye'ye geçen konvoydaki asker ve araçların Tel Rıfat ve Mera bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA