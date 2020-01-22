Kilis suriye'ye askeri sevkiyat
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Kilis suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyatTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

22.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:40
Kilis suriye'ye askeri sevkiyat

'ye askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen askeri konvoy, 'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye'de konuşlandırılacağı öğrenildi.

Farklı illerinden yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, öğleden sonra Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen, araçlarda komandoların da bulunduğu konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoydaki birliklerin Suriye'deki üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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: Kilis suriye'ye askeri sevkiyat
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