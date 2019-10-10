Kilis suriye'ye askeri sevkiyat
Suriye'ye askeri sevkiyatTÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı.
Suriye'ye askeri sevkiyat
TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.
Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.